CONSUM
Control de 10.000 productes per detectar fraus en el Black Friday
La Generalitat revisa si han apujat els preus per simular després descomptes. Inspeccions a 155 empreses, tant físiques com de venda electrònica
Al voltant d’una desena d’establiments de l’Eix Comercial ja publiciten descomptes en els seus productes en el marc del Black Friday, una campanya importada des dels Estats Units que se celebra l’últim divendres de novembre (aquest any, el dia 28), però que cada vegada s’avança més. La presidenta dels comerciants de l’Eix, Montse Eritja, va indicar que cada botiga decideix si se suma o no a aquesta iniciativa.
En tot cas, la conselleria d’Empresa i Treball ha iniciat una campanya per controlar el preu de 10.000 productes per detectar possibles enganys en les ofertes, un 300% més que l’any passat. L’objectiu és detectar increments dels preus dos mesos abans del Black Friday per simular després descomptes. El Govern està efectuant inspeccions en 155 empreses de sectors com electrònica, moda o complements de la llar, que tradicionalment concentren la major part de descomptes. En concret, 100 de venda online són supervisades per l’Agència Catalana de Consum i 55 de físiques i per internet, a través de la direcció general de Comerç. De fet, s’intensifica el control a empreses que van presentar incompliments en anys anteriors. Les pràctiques comercials que vulnerin els drets dels consumidors poden implicar multes de fins a 100.000 euros i les que contravinguin la normativa de Comerç, de fins a 20.000 euros.
La conselleria va obrir 45 expedients sancionadors l’any passat, 4 més que el 2023. Del total, la direcció general de Comerç va iniciar 28 processos per competència deslleial, dels quals 21 es van resoldre amb multes que van sumar 175.560 euros. L’Agència Catalana de Consum va impulsar 17 informes sancionadors, encara en tràmit.
Així mateix, el Consell de Gremis crearà un canal digital (www.conselldegremis.cat/incidenciesBF) perquè els comerços presentin queixes per possibles fraus o mala praxi durant la campanya.