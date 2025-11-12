UNIVERSITAT
Eleccions històriques a la UdL
Votació electrònica avui i demà per elegir per primera vegada una rectora. Balsells, l’única candidata, ha d’obtenir més vots a favor ponderats que en blanc
Professors, estudiants i personal tècnic i d’administració i serveis de la Universitat de Lleida (UdL) són cridats avui i demà a les urnes en una eleccions històriques, ja que per primera vegada una dona ocuparà l’escalafó més alt del rectorat durant els propers sis anys. I és que Maria Àngels Balsells no té rival per rellevar Jaume Puy com a rector i l’única incògnita per resoldre és d’una banda la participació de la comunitat universitària i, per una altra, el suport que rebrà de cadascun dels col·lectius.
Les votacions, exclusivament electròniques, començaran a les 9.00 hores d’avui i acabaran les 12.00 de matí. Els vots tenen un valor diferent en funció dels col·lectius. El de docents funcionaris i professorat permanent laboral a temps complet pondera un 51%; el de la resta de professors, un 12%; el de l’estudiantat, un 22% i el del personal, un 15%. Per ser elegida rectora, Balsells haurà d’obtenir més vots a favor ponderats que en blanc.
La candidata planteja un equip amb onze vicerectors englobats en quatre àrees de govern, que són governança, docència i ensenyaments, investigació i transferència, i vida universitària, societat i cultura. Els vicerectorats estaran ocupats per Damià Vericat, Mariona Farré, Cristian Solé, Eva Martín, Jordi Voltas, Mariona Jové, Manel Ibáñez, Marc Salat, Núria Casado, Núria Camps i Lluís Coll. Així mateix, César Cierco serà el secretari general; Grau Baquero, el coordinador dels campus d’Igualada i Pirineus, i Maite Calderó, la gerència.