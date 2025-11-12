EDUCACIÓ
“Els directors d’escoles no poden liderar, estan ofegats per la paperassa”
Experts en Educació consideren essencial donar més autonomia als directors de les escoles per formar els seus equips i gestionar els pressupostos dels centres, i destaquen la necessitat d’incorporar gerents que els deslliurin de tasques purament administratives, com passa a la concertada. “Les direccions estan ofegades per la burocràcia, que ocupa el 44% del seu temps, i no poden liderar tant com els agradaria”, va valorar ahir Anna Jolonch, directora del Centre de Lideratge Educatiu LIDBarcelona i doctora en ciències de l’Educació. Va ser l’encarregada d’obrir l’11 jornada de l’Associació de Directius de l’Educació de Lleida (ADSLL), durant la qual va explicar que “el lideratge pedagògic és el segon factor que més impacta en l’aprenentatge dels alumnes”. LIDBarcelona ha elaborat un decàleg de propostes per reforçar el paper dels directors, partint d’un informe de la Unesco, entre ls quals Jolonch va destacar que “les direccions han de veure reconegudes les seues responsabilitats, tant econòmicament com professionalment”, per la qual cosa “és urgent fomentar que tinguin una carrera professional, definir unes competències clares i millorar el procés de selecció”, va indicar.
La jornada també va comptar amb una conferència de l’escriptor i periodista Màrius Serra.