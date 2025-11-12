UNIVERSITAT
Una empresa derivada de la UdL guanya un premi a Silicon Valley
L’empresa derivada (spin off) de la Universitat de Lleida, UniSCool, ha aconseguit el premi principal del Simposi de Tecnologies Futures celebrat a Silicon Valley, a la ciutat californiana de San José. La firma tecnològica ha rebut el premi a millor presentació, dotat amb 10.000 dòlars, per l’article Configuració de placa freda disruptiva amb aletes autoadaptatives per al control local de la capacitat d’extracció de calor.