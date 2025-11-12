ENSENYAMENT
Programa per prevenir conflictes en onze centres a partir del diàleg i la reflexió
Es denomina ‘Enfocament Restauratiu Global’, implica tota la comunitat educativa i es basa que l’alumne reconegui què ha fet malament i ho repari. Tres col·legis són de la capital i la resta, del pla
Onze centres educatius de les comarques del pla de Lleida desenvolupen actualment un programa denominat Enfocament Restauratiu Global per prevenir conflictes a través de la cultura del diàleg, el respecte i la inclusió, així com aplicar pràctiques de reparació de relacions o danys, en cas que sí que es produeixin conflictes. Segons dades d’Educació, actualment desenvolupen aquest programa les escoles Santa Maria de Gardeny, Minerva, CEE Esperança, Minyons d’Urgell, Les Savines, Antònia Simó Arnó, La Rosella, Àngel Guimerà i Les Arrels, així com el col·legi Torrelameu-ZER Argelaga i l’institut Salt del Duran.
La directora de l’escola Minerva, Anna Moseguí, explica que en el seu cas van iniciar el projecte amb motiu del seu origen, que va ser la fusió dels col·legis Pinyana i Balàfia, “per cohesionar la comunitat”. Va explicar que els centres que volen participar en aquest programa han de preparar una proposta, que la Generalitat ha d’aprovar. Després, un grup impulsor rep formació i aquest, al seu torn, forma la resta del claustre sobre “procediments que es van incorporant en el dia a dia del col·legi i amb les famílies”. Va incidir que “les pràctiques restaurativas són preventives de conflictes”, com el bullying, i “milloren la convivència a llarg termini”.
Moseguí va citar que els alumnes fan cercles de paraules, en els quals amb ajuda del docent i d’uns materials, parlen “per conèixer-se més els uns als altres per crear cohesió i saber què no els agrada per no fer-ho”, per exemple. D’aquesta manera, es pot “modelar les conductes i parlar de qüestions de convivència que passen a l’aula o al pati”. “La idea és, a través del diàleg, tractar valors i reflexionar sobre les conductes a millorar, tot per prevenir futurs problemes”, va subratllar, i va remarcar que també hi impliquen les famílies. Va afegir que a Infantil “es treballen les emocions a través de contes perquè reconeguin com se senten i treballar els valors”.
Va afegir que la base de les pràctiques restauratives, en cas que es produeixi un conflicte (una agressió, per exemple), és que l’alumne reconegui que ha actuat malament i va apuntar que, si cal sí que s’aplica una penalització, que pot ser una expulsió, i després s’aborda la restauració. “Quan hi ha un problema amb un alumne, s’involucra tota la comunitat i es fa partícip a la família, per veure com es pot restaurar el que ha fet.”