RENOVABLES
Projecten un parc solar de 6 ha a la partida de la Caparrella
Amb 1.600 plaques, en una parcel·la erma en la qual hi ha una masia protegida. Territori obre un termini d’al·legacions abans de concedir permisos administratius
El departament de Territori ha publicat en informació pública la sol·licitud d’autoritzacions per construir un parc solar de 1.600 plaques i 6 hectàrees en una parcel·la de la partida de la Caparrella, ubicada al costat de la bifurcació entre el camí dels Tres Pontets i el de les Creus de Setó. La finca, de 7,4 hectàrees, està formada majoritàriament per terreny erm que queda dividit per una masia parcialment ensorrada, en la qual Lily Brick va pintar un dels seus grans murals. Forma part del catàleg d’habitatges rurals i està protegida, segons el mapa municipal de zones aptes per a la instal·lació de parcs fotovoltaics, que indica que sí que es poden posar plaques a la resta de la parcel·la que queda al sud de l’edificació.
El projecte, obert a al·legacions durant quinze dies, preveu que la planta assoleixi una potència nominal de 0,8 megawatts i una potència màxima de 0,96 MWp. Es projecta una línia aèria d’alta tensió de 33 metres per connectar-la a la línia d’Alcarràs amb un nou suport metàl·lic (torre). El promotor, Caparrella Solar SL, preveu un pressupost total de 936.437 euros per a la instal·lació.
“No veiem gaire apropiat posar plaques solars a l’Horta, destinar molts diners a la modernització dels regs i fomentar els productes de proximitat és una incongruència si es transformen i anul·len terres totalment fèrtils”, va valorar el president de la comissió territorial de l’Horta, Francesc Montardit. Va anunciar que l’entitat veïnal estudiarà la possibilitat de presentar al·legacions al projecte.
Al terme de Lleida es projecten 7 parcs solars més. El més gran, de 39.360 plaques en 47 ha de la partida de Quatre Pilans, es diu Sol del Segre I i està promogut per Hekla Solar SL. Té concedida la llicència d’obres i Unió de Pagesos va presentar un contenciós per provar de frenar-lo. La següent planta més gran se situarà a la partida de les Canals, amb 10.140 mòduls. Està promoguda per Atlas Green Energy i té autorització administrativa.
Així mateix, Fuerzas del Este SL en projecta una altra (Sol de Perera) a la partida de Pedrós, i Aveolia SL una altra (Sol de Vinatesa) a la partida de Vinatesa. Aquestes dos, ja amb l’aval administratiu, tindran 9.044 plaques. Mentrestant, Boite Investment 2017 SL preveu instal·lar 5.130 plaques al costat de la variant sud, i Lux Ilerdensi Renovables SL, 4.420 més a la Femosa. Tots dos projectes es troben en tramitació. Finalment, VF renovables 6 SL projecta 1.848 plaques a la partida de Canet, ja amb aval administratiu.
En total, a l’Horta de Lleida es preveu instal·lar 80.586 plaques solars que se sumaran a les 11.644 que ja funcionen a la planta de Forec 2018 SL situada a la sortida de la ciutat per la N-230, a la partida de Balàfia.