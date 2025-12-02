FAUNA
Excrements d’estornells assetgen l’Arnau
L’hospital delimita les zones de pas del seu jardí per evitar relliscades. Des de fa dos anys neteja i desinfecta aquest espai i demana a l’ajuntament mesures per acabar amb aquesta xacra
Els milers d’estornells que sobrevolen i es posen en els arbres del jardí de l’hospital Arnau de Vilanova s’han convertit en un autèntic problema d’higiene i seguretat. I és que les deposicions d’aquestes aus, a banda de malmetre el mobiliari urbà, cobreixen voreres i passejos fins al punt que la direcció del centre s’ha vist obligada a delimitar zones de pas a les rampes d’accés al seu jardí perquè pacients i treballadors no rellisquin i pateixin danys, segons van informar fonts del centre. Així mateix, des del 2023 l’hospital extreu els excrements i neteja amb un desinfectant especial el terra dels accessos al jardí per reduir afectacions, una mesura que no està dins de les atribucions de l’hospital però que porta a terme per prevenció.
Fa un any, la direcció del centre va sol·licitar una reunió amb la Paeria per tractar aquesta problemàtica. Després de descartar instal·lar altaveus que emetin sorolls que dissuadeixin les aus per la seua proximitat a l’hospital, el consistori va plantejar ubicar nius de falcons a la coberta del complex per reduir la seua població. Aquests nius es van instal·lar al juliol, però des de l’Arnau apunten que “fa mesos que no hem vist falcons”. Una altra mesura que va aplicar el mateix hospital sense èxit és instal·lar un sistema que espantava els ocells amb olors desagradables. Per tot plegat, ara mateix la direcció de l’Arnau de Vilanova només pot retirar els excrements i desinfectar i delimitar les zones de pas i rampes del jardí “fins que alguna administració competent redueixi l’afectació”.
“Es tracta d’estols amb milers d’aus i són molt difícils de controlar, amb els coloms encara es poden col·locar gàbies, però amb els estornells no funcionen”, va admetre ahir el president de l’associació de veïns de Ciutat Jardí, Ramir Bonet. Va afegir que, a banda de l’Arnau de Vilanova i voltants, altres carrers del barri pateixen els efectes de les deposicions d’aquestes aus. “Ho hem notificat a la Paeria, però no hi ha una solució fàcil i ràpida”, va reconèixer Bonet.
A part de Ciutat Jardí, estornells i coloms generen molèsties en barris com Pardinyes, Cappont, Balàfia i Noguerola.