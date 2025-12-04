MOBILITAT
El 46% dels usuaris de patinets elèctrics no usen casc i sols el 7% tenen una assegurança
La majoria considera que és necessari ampliar els carrils bici de la ciutat i demana més flexibilitat amb les sancions. Segons el primer baròmetre del RACC de la mobilitat amb bicicleta i VMP a Lleida
Gairebé la meitat dels usuaris de patinets elèctrics a la ciutat admeten que no utilitzen casc, malgrat que la majoria sap que és obligatori. No obstant, només un 3% afirma haver estat multat alguna vegada mentre circulava. A més, només el 7% té contractada una assegurança, que serà obligatòria per als conductors de vehicles de mobilitat personal (VMP) a partir del mes que ve. Aquests són els principals resultats del primer baròmetre del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) sobre mobilitat ciclista i de VMP a Lleida, realitzat sobre la base de 480 enquestes i 1.396 observacions en deu punts de la ciutat que es van portar a terme el maig passat.
Tres de cada deu usuaris de bicicletes i patinets tenen entre 25 i 40 anys, i la majoria són homes. El motiu d’ús principal de la bici és la rapidesa, mentre que per als VMP és l’estalvi econòmic. A Lleida s’observa una presència més elevada de patinets (38% als carrils bici) que a Barcelona, on no s’arriba al 33%. El 76% dels trajectes es produeixen per motius de lleure, gestions o compres, mentre que els desplaçaments per motius laborals o acadèmics se solen fer en altres tipus de transport.
L’estudi conclou que el 80% dels conductors de patinet i el 69% dels usuaris de bicicleta a la ciutat creuen que és necessari ampliar els carrils bici i les zones aptes per a la circulació d’aquests vehicles. Actualment, Lleida disposa de 245 quilòmetres de xarxa pedalable, dels quals 71 km corresponen a carrils bici, 152 km a carrers limitats a 30 km/h i 22 km a vies de plataforma única.
Continuïtat i seguretat
Els patinets, en canvi, no poden circular per les zones 30. “Lleida ha desenvolupat una infraestructura pedalable rellevant, recomanem impulsar-ne la continuïtat i seguretat”, va afirmar el responsable de projectes de Mobilitat de RACC, Max Zañartu, que va presentar el baròmetre. Així mateix, els usuaris van destacar positivament la senyalització i el manteniment dels carrils bici, mentre que van lamentar les faltes de continuïtat i les dificultats d’estacionament.
El 58% de les persones que van en bici o VMP se senten vulnerables
El baròmetre del RACC detecta que més de la meitat dels usuaris (58%) se senten vulnerables quan circulen per Lleida en bicicleta o patinet. Aquesta percepció és més elevada entre els ciclistes, amb un 61 per cent, mentre que en el cas dels usuaris de VMP se situa en el 54 per cent.
Els busos i els patinets de repartiment són els modes de transport que més inseguretat generen. Tanmateix, només el 6% d’usuaris declara haver tingut un accident l’últim any, i la majoria de conductors que n’han patit un afirmen que van ser “ells sols”. El 41% són atribuïts a errors propis, el 35% a l’estat de l’infraestructura i el 24% a la meteorologia. “La convivència entre la bicicleta i el patinet al mateix espai no és sempre senzilla”, va valorar Cristian Bardají, director de l’àrea de Mobilitat de RACC.