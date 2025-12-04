SUCCESSOS
Detingut per intentar matar un home per un deute de lloguer
Agressió en un pis a l’avinguda de Madrid
La Guàrdia Urbana va detenir ahir de matinada un home acusat d’intentar matar-ne un altre per una presumpta disputa per un deute de lloguer. Els fets van tenir lloc cap a les 6.15 hores en un domicili de l’avinguda de Madrid. Els agents van arrestar un home de 27 anys que n’havia agredit un altre per una disputa de diners per un lloguer anterior. L’agressor va atacar la víctima amb un pal de golf i el va intentar apunyalar amb un ganivet de cuina encara que els seus altres companys ho van impedir. L’individu està imputat per un delicte d’homicidi en grau de temptativa i per un altre delicte de violació de domicili. D’altra banda, també ahir de matinada va ser arrestat un home per maltractaments en l’àmbit de la llar. L’actuació es va portar a terme a les 2.15 hores en un domicili del carrer Vallcalent i els agents van arrestar un individu de 56 anys. D’altra banda, un jove de 20 anys va ser detingut dimarts a la rambla Ferran per un robatori amb violència.
En un altre ordre de coses, la Urbana va efectuar set denúncies per consum i tinença de substàncies estupefaents a la via pública. Les actuacions es van fer als carrers José Olóndriz Ostiz, Nou i Roca Labrador, a la rambla Ferran i a la Travessia de la Cotxera. També hi va haver una denúncia per tinença d’arma blanca a la plaça Sant Francesc. D’altra banda, dimarts es van interposar sis denúncies per infringir l’ordenança de civisme. Així, hi va haver dos denúncies per orinar al carrer al passatge de l’Empordà i a l’avinguda Prat de la Riba. Unes altres dos per embrutar la via pública al carrer de la Parra, una altra per col·locar publicitat en vehicles a l’avinguda de Pinyana i una altra, per consumir begudes alcohòliques.