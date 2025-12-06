SUCCESSOS
Un curtcircuit provoca un incendi i obliga a confinar veïns del carrer Democràcia de Lleida
Els Bombers van acudir al lloc dels fets sobre les 21:40 hores
Una forta fumarada va fer saltar ahir les alarmes al centre de Lleida. Els Bombers van atendre a la nit un avís d’incendi al carrer Democràcia de la capital.
Dos dotacions del cos van acudir poc després de les 21.40 hores després de rebre una alerta pel fum que es registrava a la cinquena planta d’un habitatge. Segons van indicar els Bombers, la causa va ser un curtcircuit elèctric.
Els veïns van advertir de la forta olor a cremat que es va registrar a tot el carrer –que va de la rambla Ferran al carrer Magdalena–, encara que la situació no semblava excessivament greu. A l’arribar-hi, els agents de la Guàrdia Urbana van decidir confinar els veïns dins de les seues cases mentre els Bombers van comprovar el risc de foc.