MOBILITAT
Epidèmia d’embussos a Lleida: les retencions s’han propagat per les principals vies de la ciutat
A causa de l’augment de vehicles, del trànsit per la campanya de Nadal i les obres. Queixes per cues diàries a Baró de Maials, Prat de la Riba, Pinyana, Rovira Roure, Ronda i Príncep de Viana
Portem 45 minuts en un embús a Baró de Maials i tot just hem avançat deu metres, no té cap mena de sentit.” Així expressa la seua desesperació un dels molts conductors que cada dia es queden atrapats en algun dels embussos que afecten diferents vies de la ciutat. Ja sigui per obres, la campanya nadalenca o una acumulació crònica de vehicles, les retencions han anat a més en vies com Baró de Maials, avinguda Pinyana, Rovira Roure, passeig de Ronda o Príncep de Viana.
Una problemàtica que no és nova i que es manté en ple procés de transformació de la mobilitat urbana, en la qual l’ajuntament ha apostat per reduir l’ús del vehicle privat ampliant voreres, construint carrils bici i reduint carrils de circulació, però sense oferir, per ara, alternatives viables.
Malgrat aquesta declaració d’intencions, el parc de vehicles de Lleida no ha fet més que augmentar, especialment quant a turismes i motocicletes. Prova d’això és que el 2004 hi havia 72.745 vehicles censats a Lleida, dels quals 52.399 eren turismes i 4.953 motocicletes, mentre que l’any passat hi havia 90.970 automòbils, 62.533 turismes i 10.478 motos.
“Estem d’acord que s’ha de reduir el trànsit al centre de la ciutat, però s’han de millorar els serveis de transport públic perquè no calgui agafar el vehicle privat”, va assenyalar el president de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV), Toni Baró. Reconeix que alguns dels embussos “són crònics, però també n’hi ha altres de puntuals, com el de Baró de Maials amb Prat de la Riba o de Balmes, que es deuen a les obres que s’estan fent.
A part de millorar el servei de busos, remarca que “els aparcaments dissuasius són clau perquè no utilitzem tant el vehicle i minimitzar embussos i dobles files”.
Per la seua part, la Paeria ha informat que la Urbana reforçarà la regulació del trànsit a les zones més tensades i atribueix els recents embussos a les obres de Prat de la Riba, “que fa que els conductors optin per recorreguts alternatius”, i a la campanya de Nadal. Afegeix que recentment la plaça Mossèn Cinto Verdaguer, situada entre els carrers Salmeron i Pi i Margall, “és un punt que ha resultat especialment crític en determinades franges horàries, sobretot els caps de setmana”.
Mesures de la Urbana
Per minimitzar les afectacions, la Urbana vetllarà perquè no hi hagi dobles files en aquesta zona, no s’ocupi de forma indeguda de zones de càrrega i descàrrega i, si fos necessari, restringir el gir a l’esquerra dels vehicles a Salmerón que vulguin accedir a Pi i Margall. Un altre punt on la Urbana prestarà especial atenció serà l’altre extrem de l’Eix Comercial, el tram d’avinguda Catalunya a l’altura dels carrers Alcalde Costa i Sant Antoni.