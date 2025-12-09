FERROCARRIL
Els veïns exigeixen que els trens circulin a menys velocitat quan passen per l’Horta
Perquè no provoquin més esquerdes a les cases pròximes a la via, que van aparèixer coincidint amb l’augment del trànsit pel bypass l’any 2022. Cada dia circulen per aquest tram uns 76 combois
Els veïns que denuncien esquerdes a les seues cases per les vibracions que provoca el pas de trens pel bypass de l’Horta demanaran al ministeri de Transports que ordeni que els combois circulin a menys velocitat quan passin pel terme municipal de Lleida. Una mesura que exigeixen després que el 2022 el trànsit ferroviari per aquesta zona es tripliqués per l’entrada de nous operadors privats, la qual cosa, sumada a l’alta velocitat a la qual circulen, ha provocat l’aparició d’esquerdes en desenes de cases pròximes a la via. Així ho assegura Manel López, un veí de Torres de Sanui que viu a 40 metres del bypass. “Porto 20 anys aquí i des del 2022 que visc amb miniterratrèmols pel pas dels trens, és com ser al costat d’un aeroport”, va dir. Va afegir que el trànsit és constant “des de les sis del matí fins a la nit, i els caps de setmana és un horror”.
Actualment passen cada dia pel bypass de l’Horta almenys 76 combois que cobreixen la línia directa entre Barcelona i Madrid: 36 són de Renfe, 30 de la companyia italiana Iryo i 10 de la francesa Ouigo.
Arran de l’aparició de les primeres esquerdes, els veïns afectats es van constituir en la Plataforma d’Afectats pel pas de Trens a l’Horta i província de Lleida, i van explicar que han encarregat sonometries i un estudi arquitectònic per demostrar que les esquerdes estan causades per l’augment del trànsit i l’excessiva velocitat dels combois. “Sabem que el ministeri vol renovar la via i fer un pas alternatiu, però mentrestant demanem que es limiti la velocitat per l’Horta, que són tot just 8 quilòmetres”, va dir un portaveu. Va afegir que “els trens que passen a 100-120 km/hora, que són de Renfe, no generen tantes molèsties com els d’Iryo o Ouigo, que van a més de 300”. Van recordar que Adif també va constatar que l’aparició d’esquerdes a les cases es deu al pas dels trens, “però no ens han passat cap dels informes ni mesuraments que han fet en dos anys”.
Paral·lelament, la plataforma ha iniciat els tràmits per portar el cas als jutjats i al Congrés dels Diputats “i que ens escoltin a Madrid”.