Famílies amb nens enjardinen escocells al barri de Cappont de Lleida, un moviment a l'alça
Famílies i veïns dels blocs 22 i 24 s'uneixen per transformar nou escocells d'arbres en un moviment que ja compta amb 84 espais enjardinats a la ciutat
Diverses famílies amb nens dels blocs 22 i 24 del camí de Picos han iniciat, juntament amb l'associació Escocells Lleida, una nova jornada d'enjardinament urbà a la capital del Segrià. L'acció consisteix en la transformació de nou escocells d'arbres en aquest carrer, on els participants han remogut la terra, instal·lat estaques amb cordes al voltant i plantat diverses espècies vegetals proporcionades pel departament de Jardineria Municipal.
Segons ha explicat Sergi Cardona, portaveu d'Escocells Lleida, l'associació ja ha aconseguit enjardinar un total de 84 escocells arreu de la ciutat. El projecte va iniciar-se a l'avinguda Blondel fa aproximadament dos anys, i actualment s'ha estès a barris com Pardinyes, Mariola, la Bordeta i, ara, Camp d'Esports. Cal destacar que, abans de la creació de l'associació, l'assemblea de la Bordeta ja havia iniciat aquesta pràctica fa uns cinc anys, amb els primers quatre escocells enjardinats al carrer del Centre d'aquest barri.
Un moviment global amb presència a grans ciutats
Cardona ha assenyalat que l'enjardinament d'escocells és una tendència creixent tant a Lleida com a altres ciutats espanyoles com Madrid i Barcelona. A través d'Instagram, l'associació manté contacte amb iniciatives similars a ciutats internacionals com Nova York, Tòquio o París, on intercanvien fotografies de les seves respectives accions i comparteixen experiències.
Com participar en el projecte ciutadà
Per a aquells grups de veïns o entitats interessades en sumar-se a aquesta iniciativa, el procediment és senzill: cal contactar amb l'ajuntament o directament amb l'associació Escosells Lleida, que proporciona el material necessari per realitzar l'acció, incloent-hi pics, pales, estaques i altres eines. Després de la jornada d'enjardinament, ha d'haver-hi un veí responsable que s'encarregui del manteniment posterior, especialment pel que fa al reg i la vigilància davant possibles actes vandàlics.
Persistència davant el vandalisme
Un aspecte destacat per l'associació és la seva determinació davant els actes d'incivisme. En alguns punts de la ciutat, han hagut de reconstruir els espais enjardinats fins a cinc o sis vegades després d'actes vandàlics. Tot i això, mantenen ferma la seva filosofia de persistència: "La idea és no deixar de fer-ho perquè es cansin els vàndals abans que nosaltres", ha afirmat el portaveu de l'entitat, mostrant la determinació del col·lectiu per millorar l'entorn urbà de Lleida.