URBANISME
La nova estació d’autobusos obrirà des de les 5.30 h fins a les 22.45 h
De dilluns a divendres, mentre que caps de setmana i festius tancarà a les 22.00 h
La nova estació d’autobusos de Lleida, que la Generalitat està construint al costat de la de trens, obrirà els 365 dies de l’any, però estarà tancada a la nit. L’horari de funcionament serà de 5.30 a 22.45 hores de dilluns a divendres, mentre que els caps de setmana i els festius obrirà a la mateixa hora però tancarà les 22.00. Així consta en la documentació de la licitació del servei de gestió de l’edifici i les instal·lacions, que es troba en concurs per un import de 191.979,43 euros i al qual s’han presentat quatre empreses.
La firma adjudicatària d’aquest contracte s’encarregarà de l’obertura i tancament de l’estació conjuntament amb un vigilant de seguretat, de supervisar l’estat del recinte (andanes, vestíbuls i accessos de vianants i vehicles) i de revisar les màquines expenedores de bitllets, productes d’alimentació i begudes, així com de les consignes, entre altres funcions.
Així mateix, la documentació indica que, al ser l’estació un recinte d’accés públic, es preveu interlocució amb les persones usuàries i treballadores i especifica que “haurà de ser com a mínim en català i castellà”.
Altres contractes que també es troben en procés de licitació són el de neteja de l’edifici, reservat per a centres especials de treball, per un import de 200.344,36 euros, i el de vigilància i seguretat, per 238.701,61 euros. Així mateix, s’ha adjudicat el servei de manteniment de la instal·lació de protecció d’incendis per 16.300 euros. La Generalitat està avançant en l’adjudicació d’aquests serveis mentre continuen les obres de contrucción de l’equipament, que no paren ni en festiu (vegeu la informació superior), ja que ha d’estar en funcionament durant la primavera vinent.
La terminal, que ha suposat una inversió de 40 milions d’euros, disposarà d’un total de 28 andanes per a autobusos de diferents dimensions. Lleida registra anualment 1,4 milions de viatgers de més de 120 línies d’autobús.