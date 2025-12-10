SUCCESSOS
Detinguts un adolescent i un jove per la crema de diversos contenidors
La Guàrdia Urbana va detenir dissabte un adolescent de 16 anys i un jove de 22 per participar en la crema intencionada de diversos contenidors. Segons va informar ahir la Policia Local, els dos arrestats estan acusats d’un delicte de danys i haurien participat en la crema de contenidors en dates anteriors, fetes per un grup de quatre persones. Els incendis també haurien causat danys en vehicles propers.
En els últims dies s’han registrat diversos incendis de contenidors. Dijous a la matinada se’n va declarar un al carrer Rioja que va afectar una illa de contenidors. La radiació del foc va danyar tres turismes i una furgoneta.
Diumenge van cremar un contenidor a la plaça del Seminari i un altre al Canyeret. Així mateix, a finals de novembre es van registrar quatre serveis amb tot just dos hores de diferència per incendis de contenidors. Concretament, van tenir lloc davant del col·legi Santa Maria de Gardeny i als carrers Maragall, Bonaire i Camp de Mart. En aquest últim, també va resultar afectat un vehicle estacionat.