SANITAT
La grip es dispara i des d’avui és obligatòria la mascareta en centres de salut i residències
Lleida entra al nivell moderat de l’epidèmia, amb més de 200 casos per cada 100.000 habitants. Un terç dels contagiats tenen entre 15 i 44 anys, i una altra tercera part són nens de 5 a 14
Els casos de grip s’han triplicat en una setmana a Lleida, i ja arriba al nivell moderat d’epidèmia amb 202 casos per cada 100.000 habitants a les comarques del pla, quan la setmana anterior era de 67 (nivell baix). Al Pirineu l’evolució de la taxa ha estat similar, ja que ha passat de 79 a 218 casos per cada 100.000 habitants. A tot Catalunya, aquest any ja s’ha superat el pic de les últimes tres temporades i la incidència estimada s’ha disparat fins al nivell molt alt, amb 418 casos per 100.000 habitants.
L’alta incidència ha portat el Govern a decretar l’ús obligatori de mascaretes als CAP, hospitals, centres sociosanitaris i en centres d’atenció a la salut mental, així com a les residències de padrins i de persones amb discapacitat. Així ho va anunciar ahir la portaveu del Govern, Sílvia Paneque. Les mascaretes són obligatòries a partir d’avui per a totes les persones a partir de sis anys, tant professionals com pacients i visitants. Les hauran de portar amb una vigència inicial de 15 dies, excepte quan es trobin a les seues habitacions.
Els CAP van diagnosticar a Lleida 784 casos de grip la setmana passada, més del triple que els 244 de l’anterior (+221%), mentre que a les comarques de muntanya han augmentat de 58 a 160, un 175% més. En conjunt, a tota la demarcació la incidència s’ha disparat de 302 casos a 944, la qual cosa representa un increment del 229%. Un terç dels infectats (309) tenen entre 15 i 44 anys, i una altra tercera part (303 casos) són nens de 5 a 14 anys. L’ascens de casos va començar fa sis setmanes, abans del que és habitual i de forma més pronunciada.
Als hospitals de la capital, la setmana passada hi havia dos pacients ingressats amb grip. Un té entre 60 i 69 anys, i un altre entre 70 i 79. No hi ha ningú contagiat a l’UCI ni a cap hospital del Pirineu. Professionals d’Urgències constaten un augment de persones infectades, sobretot gent gran.
El percentatge global de vacunació contra la grip al pla de Lleida és del 39,48%, quan la mateixa setmana de l’any passat era del 37,08%. Al Pirineu les xifres segueixen la mateixa tendència, ja que a hores d’ara del 2024 estava vacunada el 36,31% de la població i aquest any, el 39,24%. Per col·lectius, els majors de 80 anys són els que registren un nivell d’immunització més elevat, amb un 71,73% a Ponent i un 69,65% a les comarques de muntanya, seguides de les persones d’entre 70 i 79 anys, amb un 53,91% i un 52,41%, respectivament. En l’altre extrem d’edat, la cobertura vacunal dels nens de fins a 4 anys és del 41,43% i el 45,57%, respectivament, i la dels de 5 a 14, del 34,53% i el 32,73%, respectivament.
Salut explica que predomina la circulació del nou subtipus A (H3N2) variant K de la grip, que s’ha detectat a tots els continents. Als països on ja s’ha superat el pic no s’ha observat una gravetat de la malaltia inusualment alta.