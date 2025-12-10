MOBILITAT
La Paeria instal·la tres nous reductors de velocitat i en renova tres més
L’ajuntament està instal·lant tres nous reductors de velocitat en l’entorn del cementiri, del polígon El Segre i el Camp Escolar i n’està renovant tres més que es trobaven en mal estat ubicats al Camp d’Esports, els Mangraners i el Clot. Les noves bandes reductores s’estan col·locant al carrer Francesc Bordalba i Montardit, al costat del cementiri, i al carrer Llorenç Agustí i Claveria, abans de l’encreuament amb Josep Baró i Travé, mentre que al carrer Leandre Cristòfol s’habilitarà un coixí berlinès abans d’enllaçar amb el Camí de Rufea. D’altra banda, els reductors danyats i que estan sent renovats són els de l’avinguda Onze de Setembre amb Enric Farreny, on se substitueix la banda reductora per un coixí berlinès, i als carrers Mossèn Salvador i Humbert Torres. Els treballs van començar divendres i acabaran aquesta setmana. La ubicació d’aquests elements s’ha decidit per les peticions dels veïns i de la Guàrdia Urbana, ja sigui per reforçar la seguretat dels vianants o perquè en aquests punts es produeixen excessos de velocitat.