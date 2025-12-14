Rossend Saltiveri, responsable de porcí d'Unió de Pagesos: «Aquesta crisi suposarà un abans i un després en el sector»
El responsable del sector porcí d’Unió de Pagesos, Rossend Saltiviri, adverteix que la crisi de la PPA provocarà un abans i un després. Segons la seua opinió, els descensos de preus i les pèrdues provocaran que encara es retregui més el nombre de ramaders independents, que acabaran sent integrats. Considera que a mitjà termini no es traduirà en un descens de cabanya, però suposarà que els animals estiguin en menys mans i que les grans integradores es facin encara més grans. Afirma que a mesura que passen els dies augmenta l’esperança que el virus no surti de la zona de Collserola, altrament, diu, “ara tenim un problema, però si s’escapa tindrem un problemàs, les conseqüències seran nefastes”. Posa l’èmfasi en la necessitat de no escatimar recursos en la lluita contra la PPA i els senglars com a vector de transmissió.
Tot mentre confia en la ràpida reobertura de mercats amb què s’està negociant la regionalització, com el cas del Japó.
Jordi Siscart, responsable de porcí de JARC: «Serà un any dur, però aquesta crisi és diferent d’altres pestes»
Jordi Siscart és el responsable del sector porcí de JARC i ramader d’Alcarràs. Espera que es pugui mantenir controlat el focus de Cerdanyola i que no salti cap granja, la clau per evitar pèrdues econòmiques encara més grans. Recorda la necessitat que els companys que tenen explotacions a la zona de 20 quilòmetres puguin donar sortida als animals que estan passats de pes i també a la producció de les explotacions de reproductores. Malgrat tot, adverteix que el sector s’enfronta a un any que qualifica de dur, perquè calen dotze mesos sense focus per poder tornar a ser considerat lliure de la PPA. Siscart va viure les anteriors crisis de la pesta, a finals dels 90 i començaments dels 2000, en aquella ocasió, per la pesta porcina clàssica. Llavors va acabar en el sacrifici més d’un milió de porcs, recorda. També remarca que el sector ha canviat molt. El 80% de les granges eren de particulars, avui aquest percentatge està integrat i la situació del granger és molt diferent, afirma.
Joan Graells, responsable del sector porcí d'Asaja: «Ara ens estem arruïnant, la situació és greu»
Joan Graells qualifica la situació actual d’especialment greu i assegura que els productors s’estan arruïnant. Amb el preu de Mercolleida a 1,04 el quilo de porc viu, estima que les pèrdues per animal poden ser de 40 euros, tenint en compte despeses de transport i possibles descomptes per part dels escorxadors. Alerta que “avui hi ha poc aguant dels ramaders” per poder afrontar números vermells tan voluminosos. Confia que el virus no surti de la zona del focus i “podrem dir que anem bé”. Adverteix que és clau que obrin mercats com el del Japó per poder donar sortida als animals i la carn. Joan Graells va viure les últimes grans crisis de la pesta porcina clàssica més de dos dècades enrere, que qualifica de barbàrie, amb el sacrifici de més d’un milió d’animals i la desaparició de centenars de granges, en especial les petites. Recorda que la situació avui és molt diferent, perquè les mesures de bioseguretat a les granges han millorat des d’aleshores i són molt estrictes.