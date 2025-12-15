Interior cessa el nou comissari de la Policia Nacional a Lleida després que es destapés que va ser condemnat per assetjament sexual
Segons ha confirmat SEGRE per fonts policials, el comissari, que va agafar el càrrec el 9 de desembre, serà cessat aquest dimarts
El Ministeri d'Interior cessarà aquest dimarts al comissari Antonio Royo Subías, segons ha confirmat SEGRE per fonts policials. El comissari va prendre possessió del càrrec el passat 9 de desembre, i, tal com va avançar SEGRE, va estar condemnat el 2003 per assetjament sexual després que a final de la dècada dels 90 (llavors com a inspector-cap) dirigia una unitat dels antiavalots (UIP, Unitat d’Intervenció Policial) a Sant Sebastià.
Seguirem informant...