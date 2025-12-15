SEGRE

Interior cessa el nou comissari de la Policia Nacional a Lleida després que es destapés que va ser condemnat per assetjament sexual

Segons ha confirmat SEGRE per fonts policials, el comissari, que va agafar el càrrec el 9 de desembre, serà cessat aquest dimarts

El ministre Marlaska, que va col·locar a Royo de comisari de la Policia Nacional a Lleida.

El ministre Marlaska, que va col·locar a Royo de comisari de la Policia Nacional a Lleida.

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

El Ministeri d'Interior cessarà aquest dimarts al comissari Antonio Royo Subías, segons ha confirmat SEGRE per fonts policials. El comissari va prendre possessió del càrrec el passat 9 de desembre, i, tal com va avançar SEGRE, va estar condemnat el 2003 per assetjament sexual després que a final de la dècada dels 90 (llavors com a inspector-cap) dirigia una unitat dels antiavalots (UIP, Unitat d’Intervenció Policial) a Sant Sebastià.

