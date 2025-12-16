CAMPANYA
L’hostaleria obre els lavabos a les persones amb incontinència
La Federació d’Hostaleria de Lleida promou que els bars, restaurants i hotels lleidatans permetin l’ús dels seus lavabos de forma gratuïta i sense necessitat de consumir a les persones afectades amb malalties inflamatòries intestinals, sobretot la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa, que causen incontinència fecal i urinària.
La federació es va afegir ahir a la campanya No puc esperar, una iniciativa de l’Associació de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU) de Catalunya amb què “ja s’han repartit targetes que permeten utilitzar els banys dels establiments adherits a més de 7.500 catalans”, va explicar Ricard Pons, el seu president. Així mateix, va precisar que l’associació les proporciona als centres de salut i s’atorguen després d’un informe mèdic, majoritàriament a l’hospital.
El secretari general de la patronal hotelera, Ramon Solsona, va firmar el conveni per afegir-se a la campanya i va explicar que “ara oficialitzem una pràctica que ja és habitual en la gran majoria dels establiments”. El regidor Jackson Quiñónez, per la seua part, va destacar que “tots els edificis municipals ja formen part de la iniciativa”. Els establiments adherits a la campanya es poden consultar al web www.nopucesperar.org.
L’hospital Arnau de Vilanova tracta més de 1.400 lleidatans amb alguna malaltia inflamatòria intestinal.