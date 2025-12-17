EDUCACIÓ
El Joan Oró rep una ajuda per dissenyar rutes ciclistes immersives
L’institut Joan Oró és un dels vuit centres catalans, i l’únic de Lleida, escollits per participar en la novena convocatòria d’Ayudas Dualiza, impulsada per CaixaBank Dualiza i l’Associació de Centres de Formació Professional FPEmpresa. Aquesta iniciativa reconeix els projectes més innovadors a FP a nivell estatal, amb l’objectiu de transformar la formació professional i connectar-la amb les necessitats reals del mercat laboral.
El projecte del Joan Oró es denomina InnovaRideRv i consisteix en el disseny de rutes ciclistes immersives amb rodet interactiu i ulleres de realitat virtual, una proposta que combina esport, turisme i innovació digital per enriquir l’experiència formativa i fomentar la sostenibilitat.
En total, la convocatòria donarà suport a 38 projectes del conjunt de l’Estat espanyol, amb una dotació global de 463.681 euros, la xifra més alta de les nou edicions celebrades. De Catalunya, també han estat seleccionats sis centres de les comarques de Barcelona i un de Tarragona.