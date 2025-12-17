BARRIS
Pardinyes sol·licita usar el solar de Virginias com a aparcament dissuasiu
Fins que comencin les obres del geriàtric
L’Organització de Veïns de Pardinyes (Orvepard) ha tornat a reclamar a la Paeria que demani la cessió del solar de l’antiga fàbrica de Virginias, situat entre els carrers Jeroni Pujades, Pintor Garcia Lamolla i Camí de Corbins, perquè sigui un aparcament dissuasiu temporal mentre no comencin les obres per construir-hi una residència geriàtrica. “Portem anys arrossegant problemes d’aparcament al barri, especialment els dissabtes pel mercadillo, i creiem que aquest solar ajudaria a resoldre aquesta falta d’espai mentre no es comenci a construir”, va dir el president d’Orvepard, Joan Torné. “Ja ho hem demanat diverses vegades a l’ajuntament, però no hem rebut resposta i seria interessant poder aprofitar terrenys en desús”, va afegir.
Aquest solar va acollir durant dècades la fàbrica de galetes Virginias, que va tancar el 2018 i l’edifici va ser demolit el 2023. La titularitat del solar va passar a ser de l’empresa Ratisbona, que preveu construir una residència per a la tercera edat. Tanmateix, des de la demolició de la fàbrica no s’ha avançat en el projecte.
Un portaveu de l’empresa va assenyalar que “seguim endavant amb aquesta iniciativa i tenim els permisos en ordre, però estem reformulant el projecte”. Sobre la proposta de cedir temporalment el solar com a pàrquing dissuasiu, va assenyalar que “no hem rebut cap petició; de fet, l’ajuntament ens va ordenar fa temps posar tanques a la finca perquè no s’utilitzi com a aparcament”. D’altra banda, també fa temps que Orvepard demana a la Paeria que mediï perquè Adif permeti utilitzar els terrenys que té al costat de l’estació, situats vora el carrer Roger de Llúria, com a aparcament dissuasiu.