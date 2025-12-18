SERVEIS
Negocis i oficines sense llum durant hores per obres
Les obres de manteniment que Endesa va portar a terme ahir a la xarxa elèctrica de Noguerola van deixar sense subministrament des de primera hora fins a passat el migdia diversos edificis. A pesar que havien estat anunciades per la companyia, l’afectació va ser més gran de l’esperada, ja que va deixar sense llum establiments i oficines que, al principi, quedaven exclosos del tall. Un va ser la delegació d’Empresa i Treball del carrer General Brito, així com una fleca cafeteria de la mateixa via. “Em van dir que no em quedaria sense llum, però des de les vuit que no n’hi ha, tinc les neveres plenes, sense poder atendre bé els meus clients i amb el risc de perdre el gènere”, va lamentar la responsable. El servei es va restablir poc després de la una del migdia i la companyia va dir que els afectats poden presentar una reclamació.