URBANISME
Queixes veïnals a Lleida per les obres de matinada a Príncep de Viana: “La Urbana no podia fer res perquè les obres estaven autoritzades”
La Generalitat renova el ferm deteriorat a l’entorn de la nova estació
Les obres que la Generalitat va portar a terme durant tota la nit de dimarts a ahir per renovar el paviment del carrer Príncep de Viana danyat per les obres de l’estació d’autobusos va causar queixes de veïns de la zona, que van lamentar la falta d’informació prèvia i les molèsties pel soroll fins a altes hores de la matinada.
La Paeria va explicar divendres passat que els treballs començarien dimarts a les 21.00 hores i comportarien tallar tot el trànsit entre la plaça Ramon Berenguer IV i l’avinguda de Sant Ruf. Avui es preveu que acabi la senyalització de les marques viàries, ocupant un carril entre les 9.15 i les 16.30 hores.
Una veïna va haver de trucar a la Guàrdia Urbana per poder treure el cotxe del pàrquing a les tres de la matinada, quan va haver d’anar a Urgències de l’hospital Arnau de Vilanova. “La Urbana em va dir que havia rebut moltes trucades de veïns molestos, però que no podia fer res perquè les obres estaven autoritzades, així com que es feien de nit per evitar tallar el trànsit durant el dia”, explica.
Va poder treure el seu cotxe de la zona tallada quan van arribar els agents, però lamenta que “em vaig sentir vacil·lada quan em van dir que les patrulles no arriben volant”.
Les obres de la nova estació ja assoleixen la recta final. Les façanes estan gairebé acabades i els interiors en un estat avançat. Es preveu que entri en servei abans de la pròxima primavera.
La terminal, que ha suposat una inversió de més de quaranta milions d’euros, comptarà amb 28 andanes. Lleida registra anualment fins a 1,4 milions de viatgers de més de 120 línies d’autobús.