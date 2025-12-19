Detingut per amenaçar diverses persones amb una escopeta de balins en un bar del barri de la Bordeta de Lleida
Va ser arrestat posteriorment al seu domicili, des d’on va llançar objectes al carrer
Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dijous a la tarda un home de 51 anys acusat d’amenaçar diverses persones amb una escopeta de balins en un bar de la Bordeta. L’arrestat, amb antecedents, va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte d’amenaces en un dispositiu en què també va participar la Guàrdia Urbana. Els fets van ocórrer cap a les 16.00 hores en un restaurant del carrer Ignasi Bastús quan es va produir una discussió. Un dels implicats se’n va anar i, al cap d’uns minuts, va tornar amb una escopeta de balins, on va amenaçar diverses persones i se’n va anar.
Tallen el carrer per seguretat
Veïns van alertar el 112 i fins al lloc van acudir diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana. El sospitós va ser localitzat al seu domicili del carrer Palauet i, pel que sembla, va començar a llançar objectes des del balcó. Davant d’això, els agents van tallar el carrer com a mesura de seguretat i van iniciar la negociació amb l’home, que es va entregar i va acabar sent detingut. No consten persones ferides.