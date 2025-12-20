SUCCESSOS
Atraca una farmàcia a la Mariola amb un ganivet i la cara tapada
Un detingut al Centre Històric per apunyalar-ne un altre, que acaba a l’Arnau
Un jove va assaltar a última hora de la tarda de dimecres una farmàcia de la Mariola. Ho va fer armat amb un ganivet i amb la cara tapada. Els fets van tenir lloc a les 20.20 hores, deu minuts abans que l’establiment tanqués. Una de les responsables de la farmàcia va explicar ahir a SEGRE que estaven a punt de tancar quan va entrar un jove amb la cara tapada. “Portava un ganivet com amagat i ràpidament va accedir darrere del taulell i de la rebotiga”, va assenyalar. En aquell moment, les treballadores, espantades, van poder amagar-se al lavabo fins que l’assaltant se’n va anar. La mateixa font va afirmar que el jove es va emportar algun medicament i pocs diners en metàl·lic. “Va ser tot molt ràpid i s’ha quedat en un ensurt, ja que per sort no va fer mal a les treballadores”, va destacar. Tant els Mossos d’Esquadra com la Guàrdia Urbana van acudir ràpidament al lloc dels fets i van iniciar les indagacions per localitzar l’autor.
D’altra banda, un jove de 20 anys va ser detingut ahir de matinada al Centre Històric per apunyalar-ne un altre. Segons van informar fonts municipals a aquest diari, a les 1.40 hores la Guàrdia Urbana va rebre una trucada des de l’hospital Arnau de Vilanova perquè estaven atenent al servei d’Urgències una persona amb una ferida a la zona del gluti ocasionada amb una arma blanca. Una patrulla es va desplaçar fins a l’hospital i van prendre declaració a la víctima, que va oferir una descripció del presumpte autor. Amb la declaració i la descripció que el ferit va oferir als agents, cap a les 4.00 hores van arrestar un individu com a presumpte autor de l’apunyalament al carrer Companyia per un delicte de lesions.
Dos detinguts per lesions, un per maltractament i l’altre per robatori
La Urbana va portar a terme diverses detencions dijous a la nit i ahir a la matinada. A més del presumpte autor d’un apunyalament, dos joves de 21 i 22 anys van ser arrestats al carrer Galera a les 20.05 hores per un delicte de lesions. Mentrestant, un jove de 26 anys va ser detingut al carrer del Carme per un delicte de maltractament en l’àmbit de la llar. L’avís es va rebre a les 1.30 hores. D’altra banda, un jove de 18 anys va ser arrestat per temptativa de robatori a l’interior d’un vehicle.