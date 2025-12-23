Nova ruptura a la xarxa d'aigua a l'Horta de Lleida per les obres de la MAT entre Lleida i Alcarràs
L'Associació de Veïns Horta Sud denuncia nous talls d'aigua a Quatre Pilans i Terme de Grealó per les obres de Solaria, que també van tallar la circulació i van bloquejar vies.
L'Associació de Veïns Horta Sud de Lleida ha denunciat aquest dimarts un nou incident relacionat amb les obres de Solaria a la zona, que ha deixat més de 100 famílies sense aigua potable a les partides de Quatre Pilans i Grealó. Aquest tall, que s'ha produït avui al matí, és el cinquè que pateixen els residents i s'afegeix a la problemàtica de la restricció de la circulació a la via pública, una acció que, segons l'associació, Solaria té prohibida explícitament a la seva llicència d'obres.
Els veïns de l'Horta Sud de Lleida fa mesos que pateixen les conseqüències de les obres que Solaria duu a terme per a la nova línia elèctrica entre Alcarràs i els Magraners. Aquest matí, el subministrament d'aigua s'ha interromput a les 10.00 hores, i els operaris d'Aqualia, encarregats de la reparació, han hagut de marxar sense poder actuar fins que el flux d'aigua no s'aturi completament. Aquesta situació ha generat una gran indignació entre els afectats, que veuen com els problemes amb el subministrament d'aigua i el bloqueig de camins de pas als habitatges són una constant.
Incidents recurrents amb el subministrament d'aigua
La problemàtica dels talls d'aigua no és nova per als residents de Grealó i Quatre Pilans. L'associació de veïns ja va denunciar el 29 d'agost de 2025 que havien patit talls de diverses hores el 28 d'agost de 2025 i el dimarts 27 d'agost de 2025. Aquests incidents es van atribuir a les obres de la línia elèctrica, ja que els operaris treballaven molt a prop de les canonades.
David Poca, president de la junta veïnal, va explicar aleshores que "els operaris treballen molt a prop de les canonades i ja han causat dos rebentades, malgrat que l’ajuntament els va facilitar plans de la seua ubicació i Solaria va encarregar un estudi amb màquines especialitzades per comprovar per on passen les canonades".
Aigües de Lleida va solucionar la fuga i va restablir el servei, però l'impacte va ser considerable: "el primer dia vam resultar afectades 40 torres de l’Horta que vam estar sense aigua durant més de 7 hores, i ahir també vam estar sense proveïment diverses hores", va lamentar Poca.
Tercera ruptura en una setmana a la Femosa
La situació es va agreujar el 4 de setembre de 2025, quan l'Associació de Veïns Horta Sud va denunciar una nova ruptura d'una canonada d'aigua a la partida de la Femosa, causada per les obres de Solaria. Aquesta va ser la tercera incidència d'aquest tipus en només una setmana. Tot i que la ruptura va afectar directament alguns veïns, la reparació va requerir reduir la pressió de la conducció general, afectant entre 70 i 80 veïns.
Bloqueig de vies i incompliment de llicències
Més enllà dels talls d'aigua, l'associació veïnal també ha posat de manifest els problemes amb el bloqueig de camins i la circulació. La denúncia actual subratlla que Solaria ha tallat la circulació a la via pública, una acció que contravé explícitament la llicència d'obres. Aquesta pràctica ha generat un malestar creixent entre els residents, que veuen com les obres no només afecten el seu subministrament bàsic, sinó també la seva mobilitat i accés a les seves propietats.