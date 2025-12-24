HORTA
Quatre Pilans i Grealó, sense aigua durant sis hores
Les obres de la línia elèctrica entre Alcarràs i els Mangraners causen una nova ruptura. Afectats un centenar d’habitatges
Els veïns de tots els habitatges de les partides de Grealó i Quatre Pilans, un centenar, van patir ahir un nou tall al subministrament d’aigua després que les obres de la línia d’alta tensió soterrada entre Alcarràs i els Mangraners, a càrrec de Solaria, causessin la rebentada accidental d’una de les canonades principals de la zona. La ruptura es va produir cap a les 10.00 hores i va quedar reparada per part d’Aigües de Lleida passades les 18.00 hores, quan els veïns van recuperar el subministrament.
L’associació de veïns de l’Horta Sud va denunciar que la d’ahir va ser la quarta rebentada causada per les obres de la línia elèctrica des del setembre, una cosa que va corroborar Aigües de Lleida. Un portaveu de Solaria va explicar que “portem a terme estudis previs amb cartografia, però les excavadores no tenen previsió mil·limètrica”. D’altra banda, el president de l’associació veïnal, David Poca, va denunciar que “dilluns i ahir van tallar dos camins municipals sense habilitar un pas alternatiu, plans de desviació, senyalització provisional ni cartells informatius obligatoris”. La Paeria va explicar, sobre això, que la Guàrdia Urbana va inspeccionar la zona i va aixecar acta perquè s’havia tallat un camí sense oferir alternativa de pas als veïns, com estableix la llicència. “Es requerirà a l’empresa que obri un pas alternatiu o deixi lliure el camí”, va assenyalar un portaveu municipal. Per la seua part, Solaria va destacar que el tall d’ahir va ser puntual, de 24 hores, i es va avisar els veïns un dia abans. “No va impossibilitar el pas a cap habitatge”, va afegir. Els veïns també van alertar que l’obertura de rases no està permesa durant la campanya de Nadal, però la Paeria va matisar que les restriccions genèriques durant Nadal i les festes majors s’apliquen quan les obres afecten carrers de la ciutat on se celebren aquestes activitats, però no en altres llocs.