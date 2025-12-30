EDUCACIÓ
Deu anys de Batxillerat Internacional: El Josep Lladonosa celebra la dècada i que ha sumat 208 alumnes
Fomenta el creixement personal i reforça l’anglès amb mètodes més ‘competencials’
Exalumnes de la modalitat de Batxillerat Internacional (IB) a l’institut Josep Lladonosa van celebrar ahir el desè aniversari de l’arribada d’aquests estudis alternatius al Batxillerat ordinari al centre. L’IB “aporta una empremta personal, amb treballs obligatoris de serveis a la comunitat i de creixement personal, i un model més competencial que el Batxillerat ordinari”, va explicar el director de l’institut, Santi Pubill. També ofereix una major presència de l’anglès, fins a les 5 hores setmanals.
Pubill va agrair la presència en l’acte de la majoria dels 208 alumnes que han optat per l’IB a Lleida. El Josep Lladonosa és l’únic institut lleidatà que l’ofereix, i va ser pioner al convertir-se en el segon públic a certificar-se per impartir aquests estudis a Catalunya. “L’IB no està destinat a alumnes amb altes capacitats, sinó a aquells que estiguin motivats per treballar, i l’anglès té un pes important, però no és un Batxillerat en anglès”, va matisar el director.
“Vaig triar aquest model perquè volia un àmbit de treball més seriós, i ara que estic a la universitat aplico molts costums d’estudi que vaig guanyar al Lladonosa”, va explicar l’Àlex, que va acabar el Batxillerat Internacional fa dos anys i ara estudia Enginyeria de Dades a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Quan els alumnes de l’IB acaben el segon curs, obtenen una doble titulació: la del Batxillerat tradicional i la de la Fundació que ofereix aquesta modalitat alternativa. Aquesta última “encara està reconeguda en molt poques universitats espanyoles”, va explicar Pubill, però els estudiants la poden convalidar automàticament a través de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED). La Universitat de Lleida (UdL) no reconeix l’IB com una porta d’accés als seus graus, de moment. Encara que la majoria dels estudiants es queden al país, d’altres s’han llaurat carreres en agències de ciberseguretat de Manchester, als EUA o en firmes d’enginyeria aeronàutica de Tolosa.
L’exprofessor que va impulsar l’IB al Lladonosa, Jacint Llaurador, va valorar que “no és només per a aquells alumnes que volen i poden entomar la seua formació d’una altra manera, sinó sobretot per a aquells que el necessiten”.