Lleida, al top de ciutats amb els suplements de taxi més alts d’Espanya per Cap d'Any: només ens supera Madrid
Els suplements per viatge a la Nit de Cap d’Any poden arribar fins els 6,7 euros, segons ha revelat aquest dimarts l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que situa a Madrid, Lleida i Palma de Mallorca com les ciutats que reuneixen les tarifes afegides més altes durant aquesta data.
Aquestes conclusions es desprenen després d’haver analitzat les tarifes de taxi de 54 localitats espanyoles per determinar quant s’encareix el viatge durant les nits vinculats a dies festius, un estudi amb què l’OCU ha detectat que a 20 ciutats s’aplica un suplement específic a la Nit de Nadal i Nit de Cap d’Any.
És el cas de Conca (0,75 "), Huelva (1,2 "), Albacete (1,25 ") i Càceres (1,25 "), on es donen els suplements específics a aquestes nits més baixos, mentre que a Madrid (6,7 "), Lleida (5,63 "), Palma de Mallorca (4,75 "), Múrcia (4 ") i Barcelona (3,5 ") s’apliquen els més alts.
D’altra banda, l’estudi revela que en unes altres 19 localitats s’apliquen les tarifes nocturnes habituals en ciutats petites com les nou capitals de Castella i Lleó, Badajoz, Castelló de la Plana, Guadalajara, Logronyo, Lugo, Melilla, Pontevedra, Tarragona, Terol i València.
Mentre la tarifa nocturna dels dies festius s’aplica a 15 ciutats com en Cadis, Còrdova, Sevilla, Màlaga, Granada, Santa Cruz de Tenerife, Orense, Gijón, Oviedo, Bilbao, Sant Sebastià, Vitòria i Pamplona.
"Les diferències entre ciutats són significatives, tant en la manera d’estructurar la tarifa com en la quantia final del recàrrec. Però normalment serà més barat que agafar un vehicle amb llicència VTC", ha resumit l’OCU.
I és que els preus dels Vehicles de Transport amb Conductor (VTC), com Cabify o Uber, solen ser lliures i multiplicar-se de forma desorbitada en funció de la demanda, tal com succeeix en Nit de Cap d’Any, afegia l’estudi.