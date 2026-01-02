SEGRE

Última fase de la llei d’eficiència judicial als jutjats de Lleida

El conseller Espadaler, al costat d’un jutjat de Primera Instància. - POL SOLÀ/ACN

Catalunya va iniciar dimecres passat l’últim pas per al desplegament de la llei d’eficiència judicial, amb la incorporació dels últims catorze partits judicials, inclòs el de Lleida. El desplegament afecta 5.430 funcionaris i implica la creació de 150 noves places, amb una inversió d’uns 6,5 milions d’euros.

A Barcelona, no serà completa fins d’aquí a unes setmanes o mesos per la complexitat de la ciutat i per no interferir en l’activitat judicial.

