PATRIMONI
Moradilla, en hores baixes: Experts alerten que la torre del segle XIX “no aguantarà un any més” dempeus
Després de l’ensorrament d’una paret el novembre del 2024. La Paeria va anunciar al maig un projecte per restaurar-la que volia licitar el 2025, del qual no s’ha sabut res més
La torre del Tossal de Moradilla, una antiga fortificació i torre de telegrafia òptica construïda el 1849 i catalogada com a bé cultural d’interès local, cada dia presenta un risc més gran d’ensorrament. Situada a mig camí entre Lleida i els Alamús, als voltants de l’Ll-11, ja va patir un primer enfonsament parcial el novembre del 2024. Llavors es va desplomar la paret oriental, la qual cosa va fer que associacions culturals que ja havien alertat del seu mal estat estructural posessin el crit al cel.
Durant l’any passat, el Centre d’Estudis Culturals del Segrià (CECS) i la Plataforma Lleida 1936 van organitzar concentracions al Tossal i jornades tècniques sobre la seua història, amb l’objectiu de reclamar una restauració urgent, ja que van continuar caient altres petites parts de la torre.
La Paeria va presentar a finals de maig un projecte que pronosticava una despesa de 150.000 euros per reconstruir els murs de la torre amb les mateixes pedres despreses i emprendre excavacions arqueològiques als voltants, però la redacció encara no estava acabada.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va afirmar llavors que esperava presentar-lo el setembre passat per licitar-lo immediatament després, però l’ajuntament no ha anunciat més novetats ni ha donat resposta a aquest diari sobre el calendari d’actuacions previst.
La historiadora Xus Llavero, del CECS, explica que el projecte està “absolutament aparcat en un calaix” i que la Paeria ho justifica perquè el passat estiu va marxar l’arquitecta municipal que el coordinava, i el document s’ha de modificar. “Van posar objeccions al considerar-ho massa car”, afegeix.
Així mateix, Llavero assenyala que el consistori va instal·lar unes tanques al voltant de l’edifici per evitar riscos per a les persones, “però res més”, i valora que “la torre no pot esperar, si el 2026 és tan plujós com el 2025 no aguantarà un any més”.
Joan-Ramon González, també historiador del CECS, lamenta que el projecte de restauració està “totalment aturat, no en tenim cap notícia”, indica. Explica que el gran inconvenient per portar a terme els treballs és la dificultat d’accés al Tossal. “Quan va caure la primera paret es van fer unes primeres actuacions amb un dúmper que va causar danys a la muntanya”, afirma. “En un any no hem estat capaços d’acabar el projecte i executar-lo, és una decepció”, valora González.
La direcció general de Patrimoni Cultural de la Generalitat ja va advertir el juliol del 2020 a l’anterior govern municipal el mal estat de conservació de la torre. Llavors va notificar que les competències per actuar “recauen exclusivament en l’ajuntament” i remarcava que era necessari “consolidar amb caràcter d’urgència les parts estructurals més vulnerables de la torre, a l’espera d’un projecte de consolidació definitiva”. A més, subratllava que aquest hauria de ser executat “al més aviat possible”.