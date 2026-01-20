SUCCESSOS
“Ens van robar el Toyota RAV4 del pàrquing de l’aeroport del Prat”
Haurien estat víctimes d’una xarxa desmantellada a Lleida i no han recuperat el cotxe. Denuncien la inacció d’Aena, ja que estava en un lloc vigilat
Les Divisions d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra de Lleida i de Girona i el Servei de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària van desmantellar fa uns mesos una macroxarxa dedicada al robatori de cotxes Toyota RAV4 per enviar-los a l’Àfrica i que operava des de Ponent. Només fins a l’octubre del 2025 es van comptabilitzar 118 cotxes d’aquest model robats amb casos a la capital del Segrià, Balaguer, Golmés i Vilagrassa, dels quals fins aleshores n’havien recuperat 31, alguns de víctimes lleidatanes. No és el cas d’Artur Segarra i la seua parella Rut, de les Cases d’Alcanar i de Vielha, respectivament, que l’abril passat els van sostreure el seu Toyota RAV4 del pàrquing de la Terminal 2 de l’aeroport del Prat, com va informar el programa Versió Rac1.
“Vam aparcar el cotxe un dilluns per un viatge de feina a París i l’endemà, al tornar, havia desaparegut. Segons Aena consta que encara està allà”, comenta a aquest diari Artur Segarra, que sospita que va ser víctima d’aquesta banda. A més, afirma que “també ens han explicat dos casos a Vielha, al ser la meua parella d’allà”. Pel que fa al robatori que van patir, explica com van treure del pàrquing el vehicle: “Els lladres posen un altre cotxe davant del que roben i surten enganxats a l’obrir-se la barrera.” Fins i tot va haver de pagar el tiquet i denuncia la inacció d’Aena. Han pogut recuperar els diners que valia el vehicle.
Respecte a la xarxa, a Ponent es van practicar dos de les nou detencions. Hi va haver robatoris a Lleida, Balaguer, Golmés i Vilagrassa. Alguns dels cotxes estaven amagats en una nau de Montsó. El 2024, els Mossos ja van arrestar a Lleida quatre homes i els van imputar deu robatoris, dos dels quals a la capital i un a Alpicat. Els primers casos es van detectar el 2023. Els investigadors van determinar que els delinqüents estaven perfectament organitzats i tenien un modus operandi: amb una placa electrònica aconseguien desbloquejar i engegar el cotxe sense forçar-lo. Posteriorment, els ocultaven en contenidors de mercaderies –amagats entre ferralla– i els portaven a ports com els de Barcelona i Castelló de la Plana per enviar-los a països de l’Àfrica.