PATRIMONI
Desallotjament preventiu d’un edifici del centre de Lleida per un ensorrament annex
Afectat per la caiguda d’una paret de dos blocs contigus declarats en ruïna. Tres persones van passar la nit fora de casa seua per seguretat
L’ajuntament va desallotjar ahir de forma preventiva l’edifici situat al número 25 del carrer Boters després que resultés afectat per la demolició de dos immobles contigus que havien estat declarats en ruïna. Segons van informar fonts municipals, l’incident es va produir mentre es demolien els números 21 i 23 del mateix carrer. “La pluja que ha caigut aquests últims dies ha provocat danys a la paret del número 23, que ha caigut parcialment afectant l’edifici del número 25”, van detallar les mateixes. En aquell moment només hi havia una persona a l’interior de l’edifici i després de desallotjar-lo un tècnic municipal va fer una inspecció general del bloc. Després de fer l’anàlisi, va autoritzar els veïns de les portes primeres a tornar a casa. En canvi, els de les portes segones no se’ls va permetre tornar als seus domicilis fins que no es faci una revisió estructural de tot l’edifici. Només dos dels quatre habitatges afectats estaven habitats per un total de tres persones, que van ser ateses pels serveis socials de la Paeria. Tanmateix, cap d’elles no va necessitar que se’ls facilités un allotjament d’urgència per passar la nit.
Després d’aquest incident, la Guàrdia Urbana va tallar el carrer Boters preventivament. Per la seua part, la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, es va desplaçar fins a l’edifici afectat, situat en ple Centre Històric, per valorar la situació.
Val a recordar que en aquest mateix carrer fa aproximadament dos anys un edifici que estava sent enderrocat va col·lapsar per sorpresa. Era el bloc situat al número 22, al costat de la plaça Cervantes i a pocs metres del que ha estat ara desallotjat, i va obligar a evacuar un total de 34 veïns dels immobles limítrofs. La Paeria va informar que es va decretar el desallotjament de l’immoble després d’una inspecció que va detectar risc de col·lapse i va acabar completant la demolició de forma subsidiària.
L’últim desallotjament preventiu que es va fer a Lleida va tenir lloc el febrer de l’any passat i va afectar l’edifici situat al número 3 del carrer del Nord, al Noguerola. L’aparició de grans esquerdes causades per les obres que es feien en un solar adjacent va ser la causa.