Avisen que falta mà d’obra a Lleida: busquen enginyers, arquitectes i paletes
Els promotors reivindiquen una “regularització del sector” per dotar de “més seguretat jurídica”
L’Associació de Promotors de Catalunya preveu que les promocions d’habitatge d’obra nova comencin a recuperar- se de manera gradual a les capitals de comarca de Ponent, com Tàrrega o Balaguer. Així ho va explicar la presidenta de la Comissió Territorial de Lleida de l’entitat, Montse Pujol, que va reivindicar una “regularització del sector” per dotar de “més seguretat jurídica” els promotors. A
ixí mateix, va posar sobre la taula la falta de mà d’obra d’enginyers o arquitectes a la demarcació de Lleida, a més de paletes. “Moltes persones creuen que les oportunitats són a Barcelona, però a Lleida també es poden fer carreteres”, va concloure.
Segons Pujol, a les capitals de la Noguera i de l’Urgell “ha despertat i comença a despertar”, respectivament, l’oferta de promocions d’obra nova, en un context en què la situació presenta menys dificultats en llocs com la Val d’Aran, la Cerdanya i la ciutat de Lleida. Mentrestant, també va recordar que “s’ha construït molt poc habitatge de protecció oficial i la majoria, per promotors privats”. “Hi haurà més habitatge al mercat si els sectors públic i privat anem a l’una per portar-ho endavant”, va dir Pujol.