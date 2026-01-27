HOSPITAL
Llums encesos tota la nit a l’edifici de consultes per seguretat
L’hospital Arnau de Vilanova manté encesos diversos llums de l’interior del nou edifici de consultes externes durant la nit, quan no hi ha activitat i està tancat al públic, “amb l’objectiu principal de garantir la seguretat”, va explicar una portaveu del centre. Així mateix, va assenyalar que tots els llums són led, de molt baix consum, i que es continua treballant en aspectes com la regulació de la seua intensitat i control.