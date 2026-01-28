EDUCACIÓ
Amplien les places docents triades a dit per directors
Educació proposa ampliar les places perfilades, aquelles que les direccions dels centres bloquegen per a perfils específics “sempre que s’adeqüin al projecte educatiu i al de direcció”. Així ho fixa la proposta de resolució que regula el procés d’adjudicacions de destinacions provisionals per al pròxim curs. Paral·lelament, docents lleidatans van enganxar cartells per la ciutat en protesta per les seues condicions laborals i de cara a la vaga del dia 11.