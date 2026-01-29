SANITAT
Baixen un 11% les urgències banals a l’Arnau gràcies a un xat amb IA
Un breu qüestionari sobre els símptomes recomana anar a l’hospital o a l’Atenció Primària. En els primers quatre mesos evita més de 1.200 visites innecessàries
L’hospital Arnau de Vilanova ha registrat un descens anual de l’11% en el nombre de visites de més baixa complexitat (nivell 5) que rep el servei d’Urgències, després que el desembre del 2024 incorporés una eina pionera d’autotriatge basada en un xat amb intel·ligència artificial. Consisteix en un qüestionari d’uns tres minuts en el qual els usuaris indiquen els seus símptomes de forma anònima i reben una recomanació sobre quin és el recurs sanitari més adequat per al seu cas: un CAP d’Urgències (CUAP), el seu CAP o el servei hospitalari.
El director clínic territorial d’Urgències, Oriol Yuguero, va explicar que l’eina “està basada en els protocols de l’Institut Català de la Salut (ICS) i és més conservadora del que diria un metge”, per la qual cosa aconsella anar a l’hospital davant del mínim indici o dubte que hi pugui haver una possible complicació, generant un codi QR als pacients que els dona prioritat en el triatge presencial. En efecte, el xat va recomanar anar a l’Arnau de Vilanova a la majoria (56 per cent) de les persones que el van utilitzar durant l’hivern passat.
Yuguero va celebrar que l’eina, pionera a l’Estat, està tenint un impacte “significatiu, sobretot entre els pacients més joves”. En els seus primers quatre mesos de funcionament, durant el pla de contingència hivernal 2024-2025, a l’Arnau hi va haver un 6% menys d’Urgències de baixa complexitat (nivells 4 i 5) que en el mateix període de l’any anterior, la qual cosa equival a 1.215 visites evitades i reconduïdes a l’Atenció Primària. Aquest descens va trencar el patró dels últims tres anys d’increments d’urgències lleus a l’hospital.
El xat d’autotriatge està disponible tant al web de l’Arnau com a l’app Salut Lleida. Yuguero confia que pròximament es podrà vincular amb l’app La Meva Salut i amb l’historial clínic dels pacients, amb garanties de privacitat, la qual cosa “permetria millorar molt la seua eficàcia, ja que ara només disposa de dades de gènere i edat”, va explicar.
L’eina ha estat proporcionada per Mediktor, amb la col·laboració de la Fundació TIC Salut Social i l’eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).