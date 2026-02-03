NOMENAMENT
Natàlia Lloreta, cap de gabinet d’alcaldia
La Paeria va fer oficial ahir el nomenament de Natàlia Lloreta com a nova cap de gabinet d’alcaldia en substitució de Xavier Batalla. Lloreta assumeix el càrrec després d’haver exercit diversos càrrecs en el món de la cultura, entre els quals destaca la de directora executiva de FiraTàrrega i ser membre de la junta directiva de la Coordinadora de Fires d’Arts Escèniques i de la Plataforma d’Arts de Carrer. També va dirigir l’empresa Intersecció SCP i entre 2007 i 2011 va ser regidora de Serveis Municipals i Coordinació a l’ajuntament de Tàrrega.