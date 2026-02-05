INCIDENT
Mediació dels Mossos a Cappont
Els Mossos d’Esquadra van acudir dimecres a la nit al carrer Comte de Vinatesa, al barri de Cappont, al ser alertats per un aldarull en un domicili. Van rebre l’avís a les 21.40 hores i fins al lloc van acudir una patrulla de Seguretat Ciutadana i una dotació de l’ARRO (antiavalots). Segons sembla es va produir un incident entre germans. Els agents van mediar entre les parts, aconseguint que l’incident no anés a més i que no calgués tramitar cap denúncia o detenció, segons va informar un portaveu policial.