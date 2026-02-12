NOMENCLÀTOR
Carrer dedicat a la física Teresa Rodrigo a Gardeny
La ciutat compta des d’ahir amb un carrer al Parc Agrobiotech dedicat a la lleidatana Teresa Rodrigo Anoro, catedràtica de Física Atòmica que va participar en experiments clau per a la física contemporanea. L’acte de descobriment de la placa va comptar amb la presència de familiars, com la seua germana Pilar Rodrigo, i va servir com a reconeixement a la trajectòria de la científica, que ha estat un referent en el camp de la física de partícules. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va destacar que el parc de Gardeny “és símbol de ciència, investigació i talent” i va remarcar que dedicar-li un carrer en aquest emplaçament “és coherent amb la seua trajectòria”. Així mateix, va subratllar que va ser una “pionera” i va apuntar que “necessitem referents com Teresa Rodrigo per despertar vocacions i dir a les nenes i joves que la ciència també és el seu lloc”.