Un treballador del Pla Iglú de Lleida condemnat per abusos evita al presó perquè la Paeria indemnitza les víctimes
Per tocaments a una usuària i una treballadora i l’ajuntament és responsable civil subsidiari
L’Audiència de Lleida ha condemnat aquest matí in voce a dos anys de presó un extreballador del Pla Iglú de la Paeria per tocaments a una usuària i una treballadora d’aquesta iniciativa municipal, que s’activa durant els mesos d'hivern per prevenir els riscos del fred extrem en persones sense llar o situacions precàries d'habitatge. Els fets van ocórrer entre novembre i març de 2023 al pavelló habilitat a la Fira de Lleida. Tanmateix, la Paeria, com a responsable civil subsidiària, havia consignat prèviament al judici 26.000 euros per fer front a una eventual indemnització a les víctimes, que ha acabat sent de 4.000 euros. La denuncia es va presentar a l’octubre de 2023, quan l’ara condemnat ja no treballava per la Paeria al tenir un contracte temporal específic pel Pla Iglú.
El judici ha estat per conformitat després de l’acord assolit entre la Fiscalia –que només acusava per la usuària i feia una petició de tres anys i mig de presó-, l’acusació particular –que demanava 12 anys-, els serveis jurídics de la Paeria i la defensa. A l’acusat li han aplicat l’atenuant de reparació del dany, per la indemnització consignada judicialment per l’Ajuntament de Lleida. Al tractar-se d’una pena de dos anys, s’ha acordat aplicar al condemnat la suspensió de la condemna perquè no té antecedents, faci un curs d’educació sexual i no delinqueixi en els propers tres anys.
D’aquesta forma, se l’ha condemnat per dos delictes d’agressió sexual a dos anys de presó, a cinc de llibertat vigilada i a la prohibició de treballar amb menors durant sis. També se li ha imposat una ordre d’allunyament de les víctimes de 300 metres i de prohibició de comunicació amb elles durant tres anys.
Fonts judicials han explicat que ara la Paeria podria reclamar al condemnat la indemnització abonada.