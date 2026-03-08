HABITATGE
Comprar un pis a Lleida costa 3,2 anys de sou, la meitat que a Barcelona
El preu més baix de les 4 demarcacions, segons el Portal Estadístic del Notariat
Lleida és la demarcació amb el preu de l’habitatge més baix, amb una mitjana de 140.499 euros, gairebé la meitat que els 237.000 de la de Barcelona i un 42% menys que la mitjana catalana (243.600), segons dades del Portal Estadístic del Notariat corresponents al 2025. Malgrat això, la superfície mitjana dels pisos a Ponent és més gran que la del conjunt de Catalunya (100 m2 davant 82).
De fet, indica que els immobles de segona mà a Barcelona costen gairebé el mateix que els d’obra nova a Ponent (267.720 i 268.983 euros, respectivament). No obstant, Lleida és el territori amb més variació de preu, ja que els pisos d’obra nova valen el doble que els utilitzats (133.205 euros i 268.983). En el conjunt de Catalunya la diferència no arriba al 40%.
Les xifres dels notaris indiquen que el preu per metre quadrat a Lleida va ser de 1.123 euros l’any passat, uns 340 menys que a Tarragona, que és la segona província amb els preus més assequibles. A la de Girona va ser de 2.165 euros/m2 i a la de Barcelona es va disparar fins a 2.702, en gran part a causa del pes de la seua capital, que és la tercera ciutat més cara de l’Estat amb 4.500 euros/m2. Per tot això, estimen que un comprador lleidatà inverteix 3,2 anys de la seua renda a comprar un habitatge, mentre que un de Barcelona ciutat en necessita 6,9, més del doble. La mitjana catalana és de 4,8 anys de salari.
Així mateix, el portal apunta que Lleida és la demarcació que va registrar menys compravendes l’any passat (6.672), onze vegades menys que a Barcelona (74.162), una tercera part que les de Tarragona (18.161) i també lluny de les de Girona (15.513). A més, també va registrar l’increment interanual més baix, un 2,8%.