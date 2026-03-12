SOCIAL
“Això és una estafa”
Treballadores de les residències públiques Balàfia 1 i 2 reclamen millores laborals i salarials. Estimen que els correspon una pujada d’uns 100 € al mes
Mig centenar de treballadores de les residències geriàtriques Balàfia I i II, gestionades per l’empresa pública GSS, es van concentrar ahir a les portes del primer centre per reclamar millores salarials i laborals. Van denunciar que l’empresa aplica “les pitjors mesures” de dos convenis “segons els convé”, el de les empreses privades (Gercat) i el dels empleats públics, de manera que van reclamar un criteri únic per als 130 treballadors d’ambdós centres.
Les treballadores, convocades per UGT i CCOO, van desplegar una pancarta en la qual es llegia “volem les mateixes condicions que la resta de GSS”, amb referència al personal de l’hospital Santa Maria, gestionat per la mateixa empresa i regit pel conveni Siscat. Durant la protesta van clamar consignes com “empresa pública, salaris de privada” o “això és una estafa”.
Helena Motos, de CCOO, va explicar que el conveni de residències contempla increments salarials del 4,5% el 2024 i del 4,36% el 2025. Suposarien més d’un 9% acumulat, amb a partir de 100 euros mensuals més, segons la categoria professional. Bea Bonilla, d’UGT, va destacar que “si som empleades públiques, cal aplicar també les condicions laborals del sector públic: jornades més baixes, ràtios adequades i drets equiparables. I si es tracta d’una gestió privada, que s’apliqui el conveni que correspon amb les pujades salarials establertes”.
Així mateix, les treballadores van afirmar que l’empresa “ha mentit” al dir que elles han rebutjat una pujada del 2,5%, aclarint que el que rebutgen és que se’ls presenti aquesta proposta com a adequada.
Per la seua part, GSS remarca que el Govern estableix que l’augment d’aquest any per als treballadors públics no pot superar el 2,5%, que la llei impedeix aplicar el conveni Siscat al sector residencial i que paga als seus empleats per sobre del conveni Gercat.