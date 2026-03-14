Famílies recorren a la síndica perquè els nens puguin portar bolquer a I3
Llavors de Vincle denuncia que la majoria de col·legis “cada vegada pressionen més” per vetar-los. Pot comportar infeccions d’orina i mal ús de laxants
L’associació de famílies Llavors de Vincle denuncia que la majoria d’escoles “cada vegada pressionen més” perquè els nous alumnes d’I3 comencin el curs sense portar bolquer, la qual cosa “pot causar infeccions d’orina o mal ús de laxants, segons afirmen pediatres”, així com un bloqueig en el control dels esfínters per raons emocionals, segons explica la seua vicepresidenta, Mo Queralt. “Hi ha casos de nens que han hagut de portar-ne fins als nou anys”, lamenta.
L’entitat, que vetlla per una criança responsable, considera “insostenible” que “s’estigui forçant el procés maduratiu dels nens, alguns dels quals només tenen dos anys al començar I3”, de manera que ha iniciat una campanya per recollir testimonis i registrar una queixa davant de la síndica de greuges de Catalunya. També preveu traslladar-la als serveis territorials d’Educació i als responsables de les inspeccions.
Aquestes famílies afirmen que la majoria d’escoles de la ciutat posen traves a l’ús de bolquers o els veten seguint protocols interns. “Hem vist notificacions firmades per la direcció d’un centre afirmant que com a màxim canvien dos vegades el bolquer a un mateix nen un dia, i a la tercera ha de venir la família a fer-ho, cosa que implica un problema greu d’autoestima per als menors i no pot ser legal”, assegura Queralt. Així mateix, “hi ha responsables d’escoles que en sessions de portes obertes han arribat a dir que els nens no poden començar I3 si porten bolquers”, afegeix.
L’associació denuncia que, en alguns casos, les pressions comencen ja fins i tot a l’escola bressol. “Algunes fixen un dia d’abril per treure tots els bolquers a I2”, lamenta la vicepresidenta.
Segons els seus informes pediàtrics, la meitat dels nens en continuen necessitant en aquest curs, una quarta part a I3 i un 5% a I4.
D’acord amb la normativa vigent, “no existeix cap disposició legal que estableixi el control d’esfínters com un requisit per poder iniciar l’educació Infantil”, assenyala Queralt, i “el decret 21/2023 estableix que aquesta etapa educativa ha de respectar els ritmes evolutius dels nens i garantir el seu benestar”, conclou.