LABORAL
Alumnes de deu centres competeixen per fer el millor formigó de Lleida
El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida ha organitzat un concurs en el qual deu centres educatius competiran per veure qui fa el millor formigó de Lleida. Es tracta del Gran Concurs de Formigó, una prova estatal en la qual cada centre ha d’elaborar una mostra de formigó amb la màxima resistència possible. Ahir els dos grups del Torre Vicens van fer la seua mostra i en els propers dies ho faran els del Castell de Templers, Guindàvols, Josep Lladonosa, La Mitjana, Maria Rúbies, Ronda, Claver, Sant Jaume Les Heures i l’Escola de Sobreestants de Tàrrega. Les mostres s’analitzaran durant la tercera setmana d’abril, els resultats es coneixeran al maig i els guanyadors aniran a la final estatal.