SUCCESSOS
Detingut un reincident per atracar una gasolinera als Mangraners
El lladre anava encaputxat i va amenaçar la dependenta amb una pistola per endur-se la recaptació. Un conegut delinqüent que acumula més de 30 antecedents
Els Mossos d’Esquadra van arrestar ahir un lladre multireincident, de 28 anys, acusat de ser l’autor de l’atracament a una gasolinera el 8 de març passat als Mangraners. El detingut és un conegut delinqüent, ja que acumula més d’una trentena d’antecedents. Els fets van tenir lloc sobre les 10.00 hores del passat 8 de març, quan un home va assaltar violentament la gasolinera situada al carrer Miguel Hernàndez de Lleida, al costat de la carretera N-240, com ja va publicar SEGRE. El lladre anava encaputxat i va amenaçar amb una pistola la dependenta per emportar-se la recaptació. Després, va fugir en un vehicle. Immediatament, es va desplegar el dispositiu Gàbia de los Mossos, que consisteix a tancar les vies per on els delinqüents poden fugir, per intentar localitzar-lo.
Davant del resultat negatiu de la recerca, els agents de la Unitat d’Investigació de l’ABP del Segrià es van fer càrrec de la investigació i van poder identificar el presumpte autor de l’atracament, que ja estava monitorat pels investigadors davant del seu ampli historial delictiu. Ahir, cap a les 6.00 hores, es va fer una entrada en un domicili del carrer Mossèn Salvador de Lleida, on es va detenir el sospitós. La investigació continua oberta per intentar esbrinar si el detingut pot estar implicat en altres fets. Es preveu que l’arrestat passi avui a disposició judicial.
Mentrestant, els Mossos continuen amb la investigació per localitzar l’autor dels atracaments a punta de ganivet a estancs que van tenir lloc dimarts a Belianes, Anglesola i Bellpuig. El lladre anava amb el rostre tapat per un passamuntanyes i ulleres fosques tipus mosca mentre que una altra persona l’esperava fora amb un vehicle. Aquest mateix turisme, un Seat Ibiza negre, va ser abandonat i incendiat a primera hora de la tarda de dimarts a Tàrrega, just després dels assalts (vegeu SEGRE d’ahir). Així mateix, els agents investiguen la vinculació d’aquests assalts (un robatori consumat i dos en temptativa) amb diversos incendis intencionats de vehicles a l’Urgell. Dilluns van aparèixer quatre cotxes incendiats intencionadament a la vall del Corb.