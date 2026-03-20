Els docents es manifesten a Barcelona per exigir al Govern que torni a negociar i millori l'acord amb CCOO i UGT
Sis autocars han sortit de Lleida i dos del Pirineu. Els participants en les protestes es trobaran a la plaça Tetuan, des d'on començarà la manifestació unitària
Els docents, i altres col·lectius del sector educatiu, es manifesten aquest divendres al migdia a Barcelona per exigir al Govern que torni a negociar i millori l'acord assolit amb CCOO i UGT. La marxa ha començat des de la plaça Tetuan passades les 12.30 hores i té previst arribar al parc de la Ciutadella, on confluirà amb la protesta dels metges. La manifestació clou una setmana de vagues educatives, amb convocatòries per territoris de dilluns a dijous i per a tot Catalunya aquest divendres. A més, avui no només estan cridats a la vaga els docents de la pública, sinó també els de la concertada tot i que no per part del sindicat majoritari; així com el personal d'atenció educativa, el d'administració i serveis i el del lleure educatiu.
Tres dels sindicats convocants de les vagues docents d’aquesta setmana, USTEC- STEs, CGT i Aspepc-Scs, han contractat vuit autocars per desplaçar-se aquest divendres fins a Barcelona per participar en la manifestació de personal educatiu de tot Catalunya per reclamar millores salarials i laborals. Des de la ciutat de Lleida en partiran cinc de l’esplanada del Camp d’Esports i un des del Barris Nord, que paren també a Mollerussa, Tàrrega, Cervera i Igualada. De les comarques del Pirineu sortiran dos autocars, un de la Seu d’Urgell i un altre de la Pobla de Segur, que tindrà parades a Tremp i Balaguer. A més, els sindicats esperen molts desplaçaments de professorat en cotxes particulars.
Aquest divendres estan cridats a la vaga els docents de tot Catalunya, tant de la pública com de la concertada, així com personal d'atenció educativa, d'administració i serveis i del lleure educatiu. De dilluns a dijous s'han fet vagues per territoris.
La convocatòria la fan USTEC·STEs, Professors de Secundària, la CGT i la Intersindical, per reclamar millores laborals i salarials més enllà del pacte assolit entre el Govern i CCOO i UGT. En concret, demanen un increment de més del 30% del complement específic en quatre anys -uns 200 euros- que ha plantejat l'administració. Exigeixen també reduir més les ràtios, més recursos per a la inclusiva, més personal als centres i reduir la burocràcia.
L'acord que sí que van signar CCOO i UGT el passat 16 de març contempla una rebaixa "progressiva" de les ràtios i gairebé 300 milions d'euros més per a l'escola inclusiva, segons va detallar el Departament d'Educació. A més, s'incorpora el cobrament de 50 euros per pernoctació. En paral·lel, es va assolir un acord perquè el Personal d'Atenció Educativa (PAE) tingui un complement salarial, que va dels 290 euros als ajudants de cuina i netejadores als 473 per als tècnics d'educació infantil rural.
Per als sindicats convocants de la vaga, aquest acord és insuficient i exigeixen al Govern que torni a la negociació, però només en el marc del comitè de vaga i no de la mesa sectorial, on també hi són CCOO i UGT.