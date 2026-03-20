La història d'un 'autobús aparcat' des de fa anys al barri de Ciutat Jardí de Lleida
El Tapas Bus torna a estar en venda. El que va ser un restaurant, reconegut per la seva façana imitant la forma d'un autobús anglès, porta anys aturat
El 1995 el Grup Nastasi va construir al carrer Enric Farreny 36 de Lleida el restaurant Tapas Bus, un local amb la forma d'un autobús londinenc de dos pisos. Ara l'icònic edifici fa anys que està tancat i està en venda la parcel·la a Ciutat Jardí.
L'any 2003, quan encara era de "Pepito", el responsable dels restaurants del Grup Nastasi, el Tapas bus era conegut a la ciutat. Va sortir en una guia gastronòmica escrita per l'experta en cuines de La Vanguardia, Carme Casas. Al llibre, titulat ‘Restaurants de Catalunya 2003’, es recomanen uns 500 locals, 8 dels quals s'ubiquen a Lleida i un és el Tapas Bus.
Tres primaveres després, el restaurant va passar a l’empresa lleidatana Tastapans. Els nous propietaris van reanomenar-lo com Bus de Tastapans i buscava el servei d’un menjar senzill, sa, ràpid i de qualitat. Era d’ambient familiar i adaptable per persones que havien de fer menjades fora de casa amb regularitat, amb menús de 8 euros. L’edifici, abans roig, va passar a ser negre i decorat de manera rústica.
"Antena No"
El 2008 Telefònica volia instal·lar una antena de telefonia mòbil al mateix lloc on està el local. La petició no va agradar als veïns de Ciutat Jardí, els quals van recollir i entregar a la Paeria de Lleida 400 firmes en contra de l’antena que, segons deien, podia provocar problemes de salut.
La Paeria no va atorgar la llicència ambiental perquè la normativa estableix que aquestes construccions s’han d’aixecar a mínim 2 metres dels habitatges. En aquell moment l’ajuntament va dir que si Telefònica plantejava un projecte que no incomplís la normativa, no podrien impedir-se a la instal·lació de l’antena.
El bus va tornar a arrancar com a restaurant el 2009, tornant al color vermell i dirigit per una parella com a propietaris. Tot i el nou inici, dos anys després el restaurant tornava a trobar-se sense propietari i el terreny estava en període d’exposició pública.
Telefònica va tornar a sol·licitar la construcció de l'antena al 36 d'Enric Farreny, on el bus lluïa una pintada amb les paraules "Antena No". Els veïns i l’escola del barri lleidatà van tornar a recaptar firmes, aquest cop, recopilant-ne fins a un miler.
L'any 2012 la Paeria va tornar a desestimar la instal·lació de l’antena, un altre cop, per incompliment de requisits urbanístics. Un any després van vetar de manera definitiva la instal·lació de l’antena a Ciutat Jardí.
En venda
Després d’anys tancat, l’establiment va passar a estar a la venda per 400.000€ el 2021. Segons el Pla General Municipal de Lleida i el Pla de Millora Urbana, el restaurant no pot tornar a fer-se realitat perquè no es poden cedir llicències de restauració. Aquest any l’espai amb el bus, aparcat des de fa temps, torna a buscar propietari i canvi de concepte amb el preu de 289.500€.