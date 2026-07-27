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El Pedro, 56 anys, ferit en l'explosió d'un cotxe a Lleida: “Vaig notar com una empenta i em vaig despertar en un box de l’hospital”

El Pedro és un dels ferits que hi va haver dissabte de la setmana passada per l’explosió en un cotxe. Treia diners en un caixer quan es va produir la deflagració

Estat en el qual va quedar el vehicle després de l’explosió, registrada el dissabte 18 de juliol. - JORDI ECHEVARRIA

Estat en el qual va quedar el vehicle després de l’explosió, registrada el dissabte 18 de juliol. - JORDI ECHEVARRIA

Albert Guerrero
Publicat per
Albert GuerreroPeriodista
Lleida

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“Estava traient diners al caixer i vaig notar com una forta empenta. La següent cosa que recordo és despertar-me en un box de l’hospital Arnau de Vilanova i preguntar: Què hi faig aquí?”, comenta a aquest diari el Pedro, un dels quatre vianants ferits dissabte de la setmana passada al carrer Lluís Companys per l’explosió a l’interior d’un cotxe. En l’incident també va resultar ferit el conductor.

El Pedro, de 56 anys, havia sortit uns minuts abans de casa i va anar caminant fins a l’oficina bancària que hi ha al número 25 de Lluís Companys. “Anava a treure els diners perquè després volia anar a comprar al supermercat”. Afirma que recorda molt poc o gairebé res dels fets. “Tinc llacunes, m’expliquen que deia que em feia mal el pit però no recordo res”. Va perdre la consciència i la va recuperar a l’hospital, on va estar ingressat en observació fins a la nit, quan va rebre l’alta. En aquest sentit, assegura que “el tracte a l’Arnau va ser espectacular per part de tot el personal”.

Dolor i seqüeles

Pel que fa a les lesions, explica que “el dolor al cos em va sortir el matí següent i encara tinc molèsties a l’esquena, el coll i en una espatlla”. A més, està rebent ajuda psicològica per l’estrès posttraumàtic i les possibles seqüeles que suposa haver tingut aquest tipus d’experiència. “No sé si en els propers dies i setmanes començaré a recordar alguna cosa, que em diuen que pot ser així, però, de moment, tinc aquesta llacuna. No recordo res” reflexiona.

Quan va veure les imatges i la informació de l’incident no s’ho podia creure. En aquest sentit, apunta que “podia haver estat molt més greu”.

Val a recordar que la deflagració va suposar que es rebentessin les portes del vehicle i els vidres i altres elements van sortir disparats, impactant en els ferits. Està assessorat legalment per Prats Advocats.

A l’explotar un aerosol en el moment d’arrancar el vehicle

L’incident es va produir a les 11.01 hores de dissabte passat al carrer Lluís Companys, al número 25, a prop de l’Escorxador. Cinc persones van resultar ferides, una de caràcter greu. Un dels ferits era el conductor del turisme i la resta eren vianants, que van rebre l’impacte de peces del vehicle. La deflagració es va produir quan algun tipus d’aerosol que hi havia al cotxe va entrar en combustió pel contacte amb algun element elèctric, segons van informar els Mossos d’Esquadra i la Paeria. Pel que sembla, el conductor, que havia comprat els esprais en una botiga, hauria ruixat l’interior amb un ambientador poc abans de l’explosió, que s’hauria produït a l’arrancar el vehicle. El telèfon d’emergències 112 va rebre 13 trucades de testimonis. Els Bombers van descartar que la deflagració fos per una bombona de butà.

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