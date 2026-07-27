EMERGÈNCIES
El Pedro, 56 anys, ferit en l'explosió d'un cotxe a Lleida: “Vaig notar com una empenta i em vaig despertar en un box de l’hospital”
El Pedro és un dels ferits que hi va haver dissabte de la setmana passada per l’explosió en un cotxe. Treia diners en un caixer quan es va produir la deflagració
“Estava traient diners al caixer i vaig notar com una forta empenta. La següent cosa que recordo és despertar-me en un box de l’hospital Arnau de Vilanova i preguntar: Què hi faig aquí?”, comenta a aquest diari el Pedro, un dels quatre vianants ferits dissabte de la setmana passada al carrer Lluís Companys per l’explosió a l’interior d’un cotxe. En l’incident també va resultar ferit el conductor.
Lleida
Cinc ferits a l’explotar un aerosol dins d’un cotxe aparcat al carrer Lluís Companys
Albert Guerrero
El Pedro, de 56 anys, havia sortit uns minuts abans de casa i va anar caminant fins a l’oficina bancària que hi ha al número 25 de Lluís Companys. “Anava a treure els diners perquè després volia anar a comprar al supermercat”. Afirma que recorda molt poc o gairebé res dels fets. “Tinc llacunes, m’expliquen que deia que em feia mal el pit però no recordo res”. Va perdre la consciència i la va recuperar a l’hospital, on va estar ingressat en observació fins a la nit, quan va rebre l’alta. En aquest sentit, assegura que “el tracte a l’Arnau va ser espectacular per part de tot el personal”.
Dolor i seqüeles
Pel que fa a les lesions, explica que “el dolor al cos em va sortir el matí següent i encara tinc molèsties a l’esquena, el coll i en una espatlla”. A més, està rebent ajuda psicològica per l’estrès posttraumàtic i les possibles seqüeles que suposa haver tingut aquest tipus d’experiència. “No sé si en els propers dies i setmanes començaré a recordar alguna cosa, que em diuen que pot ser així, però, de moment, tinc aquesta llacuna. No recordo res” reflexiona.
Quan va veure les imatges i la informació de l’incident no s’ho podia creure. En aquest sentit, apunta que “podia haver estat molt més greu”.
Val a recordar que la deflagració va suposar que es rebentessin les portes del vehicle i els vidres i altres elements van sortir disparats, impactant en els ferits. Està assessorat legalment per Prats Advocats.